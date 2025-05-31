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У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
Попри вимоги поліціянтів, чоловік відмовився здатися
фото з відкритих джерел

Спецпризначенці затримали чоловіка, застосувавши зброю

У Харкові чоловік, вдягнутий у військову форму, влаштував стрілянину з автоматичної зброї в житловому масиві. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

Близько 15:44 невідомий чоловік у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова – на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому видно, що чоловік стріляє в повітря з автомата поблизу дитячого майданчика.

О 16:20 у місті ввели спеціальну операцію «Грім». Після прибуття на місце правоохоронці встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри вимоги поліціянтів, чоловік відмовився здатися.

У результаті спецпризначенці затримали чоловіка, застосувавши зброю. Ніхто з цивільних і поліціянтів не постраждав. Операцію «Грім» завершили о 17:45.

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Інформацію про подію внесли до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням зброї.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці. 

До слова, у Кривому Розі посеред вулиці зловмисник вистрілив у чоловіка та втік. Працівники поліції затримали 38-річного стрілка.

Також ми писали, що у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.

Раніше у одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. 

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Теги: чоловік військові Харків поліція стрілянина

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