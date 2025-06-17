Одесит організував розкрадання 6 млн грн на постачанні продуктів для ЗСУ

Фіктивні фірми брали участь в тендерах Міноборони

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України. Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Підозрюваний створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Останні офіційно працевлаштували на ці підприємства працівників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби. Чоловік забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони України із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів Мііністерства оборони України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти. Підприємства оформлювали видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували. На підставі підроблених документів фірми отримували оплату з державного бюджету.

Працівники ДБР затримали учасників злочинної організації, що розкрадала кошти на харчах для ЗСУ фото: ДБР

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу – розподіляли між собою.

Встановлені в результаті такої діяльності «підприємців» збитки становлять майже $6 млн грн. Працівники ДБР задокументували всі етапи протиправної діяльності та затримали всіх учасників злочинної організації.

Фірми з підробленими накладними розкрали 6 млн грн на продуктах для ЗСУ фото: ДБР

Наразі організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру за двома статтями: 255 ККУ (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та за частиною 5 статті 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ДБР наголосили, що в умовах воєнного стану будь-які махінації з продуктами харчування для ЗСУ є не лише економічним злочином проти держави, а й фактичною диверсією проти української армії.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Хмельниччині Державне бюро розслідувань викрило зловмисників, які привласнювали бюджетні кошти, виділені на забезпечення військових хлібобулочними виробами.

Також «Главком» повідомляв, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги «потрібної» компанії у державних тендерах.