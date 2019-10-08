Терориста із Запоріжжя засудили до п’яти років тюрми



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Слідчі встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого «МДБ ДНР»

Найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм

У Запоріжжі засуджено мешканця Донецької області, який у червні цього року намагався скоїти терористичний акт, до п’яти років ув’язнення.

Про це 8 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що слідчі встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого «МДБ ДНР» та пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи і отримав завдання на скоєння теракту.

«Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду. Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі міста. За задумом кураторів, вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні», - повідомили в СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки затримали «підривника» неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби здійснити вибух.

Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

До слова, вироком Київського районного суду м. Харкова 52-річну жінку, пособницю в організації теракту в харківському рок-пабі«Стіна», визнано винною у скоєнні терористичного акту, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України).

Жінку засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.