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    Кримінал

    Терориста із Запоріжжя засудили до п’яти років тюрми

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    <p>Слідчі встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого &laquo;МДБ ДНР&raquo;</p> - Терориста із Запоріжжя засудили до п’яти років тюрми

    Слідчі встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого «МДБ ДНР»

    Найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм

    У Запоріжжі засуджено мешканця Донецької області, який у червні цього року намагався скоїти терористичний акт, до п’яти років ув’язнення.

    Про це 8 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що слідчі встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого «МДБ ДНР» та пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи і отримав завдання на скоєння теракту.

    «Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду. Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі міста. За задумом кураторів, вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні», - повідомили в СБУ.

    Контррозвідники Служби безпеки затримали «підривника» неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби здійснити вибух.

    Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    До слова, вироком Київського районного суду м. Харкова 52-річну жінку, пособницю в організації теракту в харківському рок-пабі«Стіна», визнано винною у скоєнні терористичного акту, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 КК України).

    Жінку засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Запоріжжя вибух Росія теракт СБУ суд кримінал ДНР тероризм Донеччина вирок
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