У дитсадку на Полтавщині на дітей упало дерево

Вихователька вела дітей з вулиці до садочку, коли піднявся сильний вітер

Вихователька вела дітей з вулиці до садочку, коли піднявся сильний вітер

Одна дитина перебуває в реанімації, інша після обстеження буде у травматологічному відділенні

У Полтавській області в місті Кременчук на двох дітей та виховательку упало дерево. Це сталося на території дитячого садка, повідомляє пресслужба поліції.

Це сталося близько 12-ї години. До поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській, упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей.

фото: Нацполіція

Травмованих госпіталізовано до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з’ясовуються.

Як повідомила речниця кременчуцької поліції Анна Васенко, вік дітей – до 5 років.

Травмованих відвезли до Кременчуцької міської дитячої лікарні. Як повідомив ЗМІ головний лікар закладу Костянтин Добрик, одна дитина перебуває в реанімації, інша після обстеження буде у травматологічному відділенні.

За інформацією місцевих ЗМІ, постраждали п'ятирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка та їхня вихователька.

У хлопчика діагностували переломи стегна та гомілки, дівчинка знаходиться в реанімації в комі. Виховательку доправили до Кременчуцької лікарні.

Наразі відомо, що діти гуляли в павільйоні, коли піднявся сильний вітер. Вихователька в цей час вела дітей до приміщення садочку.

На початку вересня у столиці впало дерево, через що рух тролейбусів зупинився на тривалий час.

У серпні у Києві дерево привалило маршрутку з пасажирами.