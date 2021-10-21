  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У дитсадку на Полтавщині на дітей упало дерево

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вихователька вела дітей з вулиці до садочку, коли піднявся сильний вітер&nbsp; - У дитсадку на Полтавщині на дітей упало дерево
    Вихователька вела дітей з вулиці до садочку, коли піднявся сильний вітер 
    фото: poltavawave.com.ua

    Одна дитина перебуває в реанімації, інша після обстеження буде у травматологічному відділенні

    У Полтавській області в місті Кременчук на двох дітей та виховательку упало дерево. Це сталося на території дитячого садка, повідомляє пресслужба поліції.

    Це сталося близько 12-ї години. До поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській, упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей.

    фото: Нацполіція
    фото: Нацполіція

    Травмованих госпіталізовано до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з’ясовуються.

    Як повідомила речниця кременчуцької поліції Анна Васенко, вік дітей – до 5 років.

    Травмованих відвезли до Кременчуцької міської дитячої лікарні. Як повідомив ЗМІ головний лікар закладу Костянтин Добрик, одна дитина перебуває в реанімації, інша після обстеження буде у травматологічному відділенні.

    За інформацією місцевих ЗМІ, постраждали п'ятирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка та їхня вихователька.

    У хлопчика діагностували переломи стегна та гомілки, дівчинка знаходиться в реанімації в комі. Виховательку доправили до Кременчуцької лікарні.

    Наразі відомо, що діти гуляли в павільйоні, коли піднявся сильний вітер. Вихователька в цей час вела дітей до приміщення садочку.

    На початку вересня у столиці впало дерево, через що рух тролейбусів зупинився на тривалий час.

    У серпні у Києві дерево привалило маршрутку з пасажирами.

    Теги: діти лікар лікарня Полтавщина дитячий садок вітер Кременчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У дитсадку на Полтавщині на дітей упало дерево