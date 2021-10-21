МОЗ змінив правила вакцинації дітей

Нові правила дозволяють вводити кілька вакцин одночасно, щоб зменшити число візитів до медзакладу

В Україні змінили та посилили заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією. У першу чергу це стосується щеплень дітей та підлітків, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нова постанова МОЗ передбачає, що імунізація має й далі залишатися доступною.

Також документ вперше дозволив вводити кілька вакцин одночасно, щоб зменшити кількість візитів до медзакладу.

Крім цього, він посилює контроль за щепленням дітей та підлітків. Так, вступники до першого класу та учні, які вже навчаються, мають зараховуватися до шкіл та переводитися до наступних класів за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку.

Батькам й законним представникам дитини у МОЗ дозволили бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

Також у МОЗ нагадали, що українські діти й підлітки відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень мають отримати курси вакцин від десяти хвороб.

Серед них: кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція, гепатит В, поліомієліт.

У профільному міністерстві підкреслили, що всі щеплення – безкоштовні. Вакцини закуповують коштом держави.

Нагадаємо, третій день поспіль українці б'ють рекорди з вакцинації. Після переходу у «червону» карантинну зону Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери за кількістю щеплень першою дозою за добу.

Нагадаємо, що наразі уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість ковід-вакцинації дітей від 12-14 років.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

До слова, напередодні у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся її родина противники вакцинації.

Вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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