На столичній Шулявці впало дерево, рух тролейбусів зупинився
Тролейбуси стоять на по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст. м. «Почайна»
У Києві призупинено рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».
Як зазначається тролейбуси стоять на по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст. м. «Почайна».
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Нагадаємо, на вихідних двоє хлопців наробили галасу на весь центр столиці, розтрощили тролейбус та плювали у поліцейських.
До слова, 1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса.