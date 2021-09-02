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    На столичній Шулявці впало дерево, рух тролейбусів зупинився

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    На місце аварії направлено відповідальну службу підприємства - На столичній Шулявці впало дерево, рух тролейбусів зупинився
    На місце аварії направлено відповідальну службу підприємства
    Фото: «Київпастранс»

    Тролейбуси стоять на по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст. м. «Почайна»

    У Києві призупинено рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

    Як зазначається тролейбуси стоять на по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст. м. «Почайна».

    На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Нагадаємо, на вихідних двоє хлопців наробили галасу на весь центр столиці, розтрощили тролейбус та плювали у поліцейських.

    До слова, 1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія
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    На столичній Шулявці впало дерево, рух тролейбусів зупинився