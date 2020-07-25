У Києві двоє іноземних студентів отримали вогнепальні поранення



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Стрілянина сталася у Києві ввечері 24 липня Фото поліції Києва

Поліція встановлює обставини злочину та причетних до нього

У Києві ввечері 24 липня двоє студентів-іноземців отримали вогнепальні поранення ніг. Про це повідомили у столичній поліції.

«Сьогодні вночі о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. У ході відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що потерпілі отримали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися», – мовиться у повідомленні.

Поліція встановлює обставини злочину та причетних до нього.

Кримінальні провадження відкрили за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Напередодні у Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною. Компанія людей у стані алкогольного сп’яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

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