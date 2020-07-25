У США до довічного ув’язнення засудили підлітка-трансгендера, який влаштував стрілянину в школі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алека Маккінні було звинувачено у відкритті стрілянини 7 травня 2019 року в школі Хайлендс на південь від Денвера Фото ABC News/Michael Ciaglo

Підліток сказав слідчим, що почав стрілянину у школі з помсти за знущання з його гендерної ідентичності

У США засудили до довічного ув’язнення 17-річного Алека Маккінні, який у школі вбив одного учня та поранив ще вісьмох.

Про це, повідомляє ABC News.

17-річного трансгендерного підлітка, який сказав слідчим, що почав стрілянину у школі з помсти за знущання з його гендерної ідентичності, було засуджено до довічного ув’язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення.

Алека Маккінні та його спільника Девона Еріксона, 19 років, було звинувачено у відкритті стрілянини 7 травня 2019 року в школі Хайлендс на південь від Денвера. Під час стрілянини в школі загинув один школяр і ще вісім отримали поранення.

Маккінні, якому на момент стрілянини не погрожував смертний вирок, оскільки він був неповнолітнім, вперше після інциденту виступив публічно, прочитавши приблизно 22-хвилинну заяву, в якій він взяв на себе відповідальність і приніс вибачення кожному з потерпілих.

Девон Еріксон не визнав провини, суд над ним почнеться у вересні.

Нагадаємо, 5 липня в американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

Як повідомлялося, 4 липня в американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п’ять осіб.

Читайте також: