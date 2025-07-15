У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника

Після вбивства підліток залишив тіло в лісі та пішов, але повернувся, щоб розчленувати тіло

Між двома 17-річними хлопцями виник конфлікт у ході якого один із них вбив іншого, а потім розчленував тіло

У Харкові правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві свого ровесника з подальшим розчленуванням тіла. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, підлітку оголошено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України), інформує «Главком».

За попередніми даними слідства, трагедія сталася пізно ввечері 12 липня у лісосмузі на проїзді Кільцевому. Між двома 17-річними хлопцями виник конфлікт, причиною якого стали ревнощі одного з них до дівчини та давні особисті образи. У розпалі сварки підозрюваний витягнув ніж і завдав опоненту численні удари, що призвели до смерті потерпілого на місці.

фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Після вбивства підліток залишив тіло в лісі та пішов. Згодом він розповів про скоєне своїй дівчині й запропонував показати місце. Коли вона побачила тіло, юнак на її очах розчленував його, використовуючи пилку та лопату. Частини тіла він розфасував у пакети: голову, руки та ноги закопав у лісосмузі, а тулуб скинув у занедбаний каналізаційний колодязь. Одяг, у якому був під час злочину, підпалив.

фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Дівчина зізналася, що спочатку була шокована і не змогла відразу повідомити поліцію. Лише згодом, під час бесіди зі слідчими, вона розповіла про обставини вбивства та допомогла в пошуку тіла. За її словами, хлопець неодноразово згадував про конфлікти з убитим, скаржився на знущання і заявляв, що давно обмірковував вбивство, а в той день «наважився».

фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде Слідче управління ГУНП у Харківській області, процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі триває розслідування справи про жорстоке побиття 4-річного хлопчика, яке призвело до його смерті. Підозрюваними у справі є мати дитини та її співмешканець – обох взяли під варту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Слідство встановило: дитині завдали численні удари по тілу. Від отриманих травм хлопчик помер. За цим фактом жінці та її партнеру повідомлено про підозру за статтею щодо умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Про це, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«В салоні цієї машини перебувала жінка з дитиною. Як з’ясувалось, інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста водою. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Втім, чоловік переплутав автомобілі та наздогнав іншу білу машину. Після цього здійснив постріл по автомобілю та втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції», – йдеться у дописі.