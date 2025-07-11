Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено пологовий будинок, є постраждалі
Унаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі
Уранці російська терористична армія атакувала Харків. У місті є пошкодження, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку.
Рятувальники додали, що також пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.
За даними ДСНС, попередньо – дев'ять постраждалих.
Нагадаємо, на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».
До слова, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.