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Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено пологовий будинок, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено пологовий будинок, є постраждалі
У Харкові є постраждалі внаслідок атаки
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі

Уранці російська терористична армія атакувала Харків. У місті є пошкодження, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку.

Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено пологовий будинок, є постраждалі фото 1

Рятувальники додали, що також пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.

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фото: ДСНС Харківщини

За даними ДСНС, попередньо – дев'ять постраждалих.

Нагадаємо, на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

До слова, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.

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Теги: Харків війна

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