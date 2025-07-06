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Росія атакувала Харків безпілотниками (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків безпілотниками (оновлено)
У Харкові лунали вибухи
фото з відкритих джерел

По Харкову завдано щонаймеше три удари

У ніч на 6 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки «шахедами». Він написав, що дрони продовжують йти на місто, а деталі про удари з'ясовуються.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав, що по Харкову завдано щонаймеше три удари. За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. 

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Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста. Інформація уточнюється, пише Синєгубов.

На місцях влучань у Шевченківському районі виникли пожежі.

Терехов також повідомив, що за попередніми даними, внаслідок прильотів постраждалих немає.

Оновлення 02:40

Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

Теги: Харків Олег Синєгубов Ігор Терехов вибух

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