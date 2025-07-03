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Велосипедист, який стріляв по автівці жінки з дитиною, отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Велосипедист, який стріляв по автівці жінки з дитиною, отримав підозру
Чоловік вистрілив у напрямку автомобіля та втік, однак згодом був затриманий
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти...

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Про це, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

«В салоні цієї машини перебувала жінка з дитиною. Як з’ясувалось, інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста водою. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Втім, чоловік переплутав автомобілі та наздогнав іншу білу машину. Після цього здійснив постріл по автомобілю та втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції», – йдеться у дописі.

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки
Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 30 червня. На столичному Виноградарі невідомий велосипедист відкрив стрілянину по автомобілю, за кермом якого була ветеранка російсько-української війни, колишня керівниця інструкторського відділу благодійного фонду «Повернись живим» Вікторія Дворецька. Вона їхала зі своїм малим сином, який сидів у дитячому кріслі на задньому сидінні і дивом не постраждав від пострілу. 

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