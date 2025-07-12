Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні
Іграшки вбитого росіянами однорічного Дмитрика
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.

Напрямок запуску ударного дрона «Молнія», який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна цього поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!», – ідеться у повідомленні Генштабу.

ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні фото 1

Нагадаємо, у селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик. Окупанти атакували з ударного дрона оселю, де малюк перебував разом із прабабусею. Іграшки загиблої дитини розкидало вибуховою хвилею по вулиці.

ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні фото 2

Також одна з найбільших американських газет New York Post, відома своєю підтримкою Республіканської партії, у випуску за 11 липня розмістила на обкладинці фото тіла однорічного хлопчика, який загинув на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона. 

Читайте також:

Теги: Херсонщина смерть окупанти вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно гітарист переніс другу хіміотерапію
«Боровся зі страшною хворобою». Гурт «Океан Ельзи» повідомив про втрату
12 червня, 19:22
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року
21 червня, 08:27
Росіяни запустили 175 безпілотників по Києву
Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
17 червня, 08:59
Також знищено 1 311 танків противника
Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
4 липня, 21:42
Коркін помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі
Російський ексфутболіст згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати
18 червня, 16:35
Шведський грабіжник банків Кларк Улофссон відомий у всьому світі
Помер шведський грабіжник, який створив «стокгольмський синдром»
27 червня, 12:03
Ватажок «Барс-1» з позивним «Корсар» – на фото поруч з Рогозіним
Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»
4 липня, 18:58
Сирський назвав напрямок фронту, де ворог тисне кількістю
Сирський назвав напрямок фронту, де ворог тисне кількістю
5 липня, 15:23
Ситуація на фронті 10 липня
Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу
10 липня, 23:15

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза
ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні
ЗСУ помстилися росіянам за вбивство однорічного хлопчика в Херсоні
У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту
У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту
Україні доведеться віддати частину територій: тривожний сценарій від The Telegraph
Україні доведеться віддати частину територій: тривожний сценарій від The Telegraph
Україна має план «Б» на випадок припинення надання військової допомоги від США – Паліса
Україна має план «Б» на випадок припинення надання військової допомоги від США – Паліса
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6510
У Києві та області прогриміли вибухи
5659
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5309
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад годину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua