Операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.

Напрямок запуску ударного дрона «Молнія», який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна цього поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!», – ідеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик. Окупанти атакували з ударного дрона оселю, де малюк перебував разом із прабабусею. Іграшки загиблої дитини розкидало вибуховою хвилею по вулиці.

Також одна з найбільших американських газет New York Post, відома своєю підтримкою Республіканської партії, у випуску за 11 липня розмістила на обкладинці фото тіла однорічного хлопчика, який загинув на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона.