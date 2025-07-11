Робота в ДБР за $20 тис. Харків’янин вигадав шахрайську схему, але щось пішло не так

Чоловік вимагав хабар за нібито гарантоване працевлаштування

47-річного мешканця Харкова судитимуть за спробу шахрайства, пов’язану з обіцянкою працевлаштування у Державному бюро розслідувань під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними прокуратури, чоловік запропонував іншому громадянину «допомогу» у влаштуванні на посаду слідчого в ДБР. Він стверджував, що має впливові зв’язки у цьому правоохоронному органі та може забезпечити успішний результат конкурсу. Вартість послуг він оцінив у $20 тис., з яких $10 тис. просив передати як перший транш для початку подачі документів.

Харків’янина обвинувачують у шахрайстві з «працевлаштуванням» у ДБР фото: Офіс Генпрокурора

Фігуранта затримали правоохоронці у лютому 2025 року під час отримання обумовленої суми.

Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, за оперативного супроводу відділу внутрішнього контролю цього ж управління.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Главком» інформував, що національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у справі про вимагання хабаря у розмірі $150 тис від керівника компанії. До двох раніше викритих фігурантів – колишнього детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) та слідчого поліції Київщини – долучився ще один ексдетектив БЕБ.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що головний бухгалтер одієї зі столичних фірм привласнила понад 1,7 млн грн з рахунків компанії. Жінці повідомлено про підозру.