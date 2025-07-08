Справа Чернишова: прокуратура вимагає відсторонення міністра

Прокурори мають намір обмежити пересування Чернишова по столиці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід віце-прем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у корупції. В апеляції домагатимуться його відсторонення з посади. Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді», передає «Главком».

«Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в ВАКС запобіжний захід фігуранту», – йдеться в повідомленні.

Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня 2025 року. Прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов’язань. Якщо рішення буде прийнято, міністр має здати паспорти для виїзду з країни та носити електронний браслет стеження. Також йдеться про обмеження пересування посадовця Києвом і областю.

Як відомо, 2 липня Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Клопотання про відставку подавав детектив Національного антикорупційне бюро. Водночас сам Чернишов заявив, що у відставку подавати не планує.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Тоді Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

2 липня за Чернишова було внесено заставу.