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У Харкові жорстоко побили і пограбували військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Харкові жорстоко побили і пограбували військового
Правоохоронці встановили особи зловмисників та затримали їх
фото: Харківська обласна прокуратура

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі

У Харкові жорстко побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого на вулиці Привокзальній у Харкові. Вони побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

Зловмисники вкрали телефон, документи, готівку та інші речі, які військовий мав при собі, після чого втекли з місця злочину
Зловмисники вкрали телефон, документи, готівку та інші речі, які військовий мав при собі, після чого втекли з місця злочину
фото: Харківська обласна прокуратура

Один зі зловмисників вдарив захисника кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно. Зловмисники вкрали телефон, документи, готівку та інші речі, які військовий мав при собі, після чого втекли з місця злочину.

Правоохоронці встановили особи зловмисників та затримали їх. Двом 38-річним фігурантам оголосили підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагалаємо, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Наразі слідчі з'ясовують місце перебування військового, причини бійки та всіх учасників. Як розповіли правоохоронці 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

До слова, поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.

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Теги: військові майно грабіжники документи слідство телефон прокуратура

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