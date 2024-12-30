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Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних
189 українців додому повернулися з російського полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

З полону вдалося повернути військових та цивільних, які були захоплені в Маріуполі

Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

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189 українців додому повернулися з російського полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі. Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.

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Теги: військові президент Володимир Зеленський обмін полоненими полон

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