Відступ росіян із Сирії: Financial Times повідомила деталі

Росіяни залишили Дамаск колоною наземним шляхом до авіабази Хмеймім на північному заході Сирії

Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада. Про це повідомляє Financial Times.

Російські військові, розташовані в посольстві в Дамаску, також залишили місто минулого тижня, і наразі тривають перемовини щодо евакуації більшої кількості солдатів по всій країні, зазначив Камаль Лабабіді, член політичного бюро Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ).

«Подальша присутність Росії в регіонах Сирії, які контролюються повстанцями, залишається під питанням. Москва направила війська для підтримки свого союзника Асада під час громадянської війни, однак відхід із Дамаска є останнім свідченням скорочення її присутності», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що евакуація також свідчить про ранні ознаки співпраці між Москвою та ХТШ після багаторічної боротьби по різні боки цього жорстокого конфлікту. Російські військові представники зустрічалися з ХТШ у готелі Four Seasons у Дамаску, що є фактичною штаб-квартирою повстанців, для переговорів про безпечний прохід конвою.

«Росіяни приїхали лише для координації відходу баз», – Камаль Лабабіді.

За його словами, росіяни залишили Дамаск колоною наземним шляхом до авіабази Хмеймім на північному заході Сирії. Звідти літаки доставили військових назад до Росії.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у Сирії російським військам бракує питної води та продовольства. Зазначається, що серед російських солдатів ходять розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі – йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.