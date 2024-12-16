Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відступ росіян із Сирії: Financial Times повідомила деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відступ росіян із Сирії: Financial Times повідомила деталі
Ведуться переговори про евакуацію більшої кількості російських солдатів у Сирії
фото: Reuters

Росіяни залишили Дамаск колоною наземним шляхом до авіабази Хмеймім на північному заході Сирії

Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада. Про це повідомляє Financial Times.

Російські військові, розташовані в посольстві в Дамаску, також залишили місто минулого тижня, і наразі тривають перемовини щодо евакуації більшої кількості солдатів по всій країні, зазначив Камаль Лабабіді, член політичного бюро Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ).

«Подальша присутність Росії в регіонах Сирії, які контролюються повстанцями, залишається під питанням. Москва направила війська для підтримки свого союзника Асада під час громадянської війни, однак відхід із Дамаска є останнім свідченням скорочення її присутності», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що евакуація також свідчить про ранні ознаки співпраці між Москвою та ХТШ після багаторічної боротьби по різні боки цього жорстокого конфлікту. Російські військові представники зустрічалися з ХТШ у готелі Four Seasons у Дамаску, що є фактичною штаб-квартирою повстанців, для переговорів про безпечний прохід конвою.

«Росіяни приїхали лише для координації відходу баз», – Камаль Лабабіді.

За його словами, росіяни залишили Дамаск колоною наземним шляхом до авіабази Хмеймім на північному заході Сирії. Звідти літаки доставили військових назад до Росії.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО. 

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. 

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у Сирії російським військам бракує питної води та продовольства. Зазначається, що серед російських солдатів ходять розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі  – йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: Сирія росія росіяни опозиція війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 14 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
14 грудня, 00:00
В Алеппо зривають портрет Башара Асада
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором портрет
9 грудня, 21:10
У травні та жовтні 2022 року щонайменше дві групи дітей перевозили на літаках Управління справами президента при адміністрації Путіна
Літаки Путіна використовувалися для депортації українських дітей до РФ – дослідження
4 грудня, 09:01
Аби перемогти, цивільним та військовим українцям необхідно об’єднатися, переконаний Олег Тягнибок
Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
30 листопада, 20:15
Чи дійсно російська економіка на грані кризи
Чи дійсно російська економіка на грані кризи
30 листопада, 12:15
Елена Ласконі виступила із заявою після перемоги в першому турі виборів президента Румунії
Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку
25 листопада, 20:49
Вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
25 листопада, 08:08
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
23 листопада, 14:14
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
20 листопада, 13:21

Соціум

Відступ росіян із Сирії: Financial Times повідомила деталі
Відступ росіян із Сирії: Financial Times повідомила деталі
У США за загадкових обставин помер один з розробників ChatGPT
У США за загадкових обставин помер один з розробників ChatGPT
Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео)
Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео)
Солдат, що утік із КНДР, розповів правду про армію Кім Чен Ина
Солдат, що утік із КНДР, розповів правду про армію Кім Чен Ина
Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих
Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих
Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал
Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
407K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
19K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
16K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
16K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua