В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відкрила провадження

Наразі військовий не звертався до поліції після бійки

У середу, 11 вересня, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Наразі слідчі з'ясовують місце перебування військового, причини бійки та всіх учасників. Про це йдеться у заяві поліції в області.

Як розповіли правоохоронці 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Чоловік розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.

«Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту. Їх опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого», – йдеться в заяві Нацполіції.

Наразі за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві 10 вересня близько 23:00 троє невідомих біля Михайлівського собору напали на представника церкви, який є військовослужбовцем ЗСУ. Наразі поліція встановлює обставини події.

Як відомо, поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.

Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.