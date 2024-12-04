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Пушкін, Зоя Космодем’янська та Бабель. Одеса виділила кошти на демонтаж 13 пам'ятників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пушкін, Зоя Космодем’янська та Бабель. Одеса виділила кошти на демонтаж 13 пам'ятників
Раніше Геннадій Труханов стверджував, що пам'ятник Пушкіну нібито не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини
фото з відкритих джерел

Очікується, що замовлення документів з проєктування демонтажу та перенесення пам'ятників мають зробити до початку 2025 року

Депутати Одеської міської ради підтримали проєкт виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою. Рішення ухвалили під час засідання сесії 4 грудня, повідомляє «Суспільне. Одеса».

На роботи з демонтажу, вилучення та перенесення передбачили 200 тисяч гривень. Зокрема, по 20 тисяч виділили для знесення пам'ятників:

  • радянському вченому Віктору Глушку;
  • братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
  • Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;
  • радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;
  • бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;
  • радянському генералу Івану Черняховському;
  • радянському льотчику Валерію Чкалову.

Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж монументів:

  • російському письменнику Ісааку Бабелю;
  • радянському військовому Олександру Маринеску;
  • стіни чекістів;
  • Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
  • комсомольцям Одещини.

Очікується, що замовлення документів з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають зробити до початку 2025 року.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Міста сили. «Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників», – заявив голова Одеської ОВА.

Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.

«Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина», – сказав мер. Кіпер не надав додаткових деталей щодо знесення пам'ятника, але зазначив, що всі необхідні документи вже розіслані.

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Теги: Одеса документи ЮНЕСКО монумент спадщина культурна спадщина

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