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Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою
Валерій Маркус після понад півтора року тиші вийшов на публіку
скріншот з відео

Колишній головний сержант 47 ОМБр розкритикував Шаламагу та звинуватив його у бездіяльності

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

За словами Маркуса, в кінці квітня 2022 року Івану Шаламазі запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону, а той своєю чергою запропонував Маркусу стати головним сержантом.

«Я погодився і в моїй голові одразу почали з 'являтися ідеї. Як зробити цей батальйон унікальним? В тій же розмові я почав накидувати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології і тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, які запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують», – каже він.

Військовослужбовець розкритикував Шаламагу та звинуватив його у бездіяльності. За словами колишнього головного сержанта 47 ОМБр, той був присутнім на відборі військових лише в перший день, а далі «просто поїхав до дому, бо йому набридло». Також Маркус заявив, що Шаламага не долучався до розв'язання проблем формування, тому цими питаннями займався однойменний благодійний фонд. За словами Маркуса, Шаламазі «вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади».

Зрештою командувати полком доручили Маркусу, а не Шаламазі, якого від даної інформації, як згадує військовий, «аж перекосило». «Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він все одно нічого не робить. В результаті, ти сам змушений брати за цю роботу», – каже він і додає, що через це комбат «плекав злобу», бо в нього, мовляв, відбирають владу.

Саме тому, за словами Маркуса, в нього, а не в Шаламаги накопичилися контакти з вищим керівництвом, а також репутація, авторитет бійців і командування, а також влада над процесами: «Не тому, що ти цього бажав, а тому, що так склались обставини, в яких ти був змушений діяти».

Військовий стверджує, що використовував кожен привід, що траплявся під руку, щоб згадати про Шаламагу. Більше того інформацію про реформування батальйону до полку через те, що комбат нібито гарного проявив себе на фронті, за словами Маркуса, для нього «придумали і проштовхували в різних статях».

«Часто навіть СМС, який Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги», – каже він.

Варто зазначити, що опубліковане на каналі відео є лише однією з частин матеріалу.

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус заявив, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують. 

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади, а ще з «міфологією» бригади.

Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду», та детально розповів, що відбувається в бригаді.

Зазначимо, що після скандальної заяви сержанта 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати розбіжності, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

До слова, у вересні з'явилася інформація, що в 47-й окремій механізованій бригаді змінили командування – підполковника Олександра Сака зняли з посади командира. Бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій.

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Теги: ЗСУ військові конфлікт

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