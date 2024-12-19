Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»

Першим лотом аукціону був показ вистави «Конотопська відьма» від режисера Івана Уривського

Кошти з аукціону підуть на підтримку 12-ої Бригади спеціального призначення «Азов» та посилення ППО

У рамках заходу «Підприємець року 2024» був проведений акукціон, на який були виставлені три унікальні лоти. У результаті вдалося зібрати $1,5 млн для Сил Оборони. Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що першим лотом був показ вистави «Конотопська відьма» від режисера Івана Уривського. Це принесло $1 млн, який піде на підтримку 12-ї Бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

«Це інвестиція у нашу спільну перемогу», – зазначив Святослав «Калина» Паламар, підполковник, заступник командира 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Наступні лоти – тренування та обід з легендою українського тенісу Еліною Світоліною та картина Тіберія Сільваші з серії «Крила» принесли $500 тис. Ці кошти будуть спрямовані на посилення ППО.

Тіберій Сільваші – український художник-абстракціоніст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Його роботи знаходяться в публічних та приватних колекціях Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, Києва та інших міст Європи та США.

Організатори аукціону назвали донорів, які зробили цю ініціативу можливою. Зокрема подяку було висловлено Максиму Кріппі (GSC Game World), Галині Герезі (Епіцентр), іншим учасникам, один з яких є анонімним.

Цей вечір став символом єдності бізнесу, мистецтва і громади заради спільної мети — нашої перемоги.

Зауважимо, що прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадував Уривський.

Нагадаємо, що раніше завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2 349 000 грн.