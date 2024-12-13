Росія активно використовує проти ЗСУ хімію. Названо заборонені речовини

Медики зафіксували симптоми отруєння хімічними речовинами у близько 2000 українських військових

За останній місяць російські війська 170 разів застосували проти ЗСУ сльозогінні гази та інші хімічні речовини, заборонені міжнародними конвенціями. Про це заявив представник управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає кореспондентка «Главкома».

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже 4800 випадків використання хімічних речовин з боку РФ. Здебільшого йдеться про сльозогінні гази CS і CN, які зазвичай містяться в поліцейських гранатах і засобах для розгону демонстрацій.

Власюк наголосив, що це не хімічна зброя, проте її використання на полі бою є порушенням законів і правил війни. За його словами, ці засоби не призначені для військових дій і заборонені міжнародними конвенціями

До того ж полковник зауважив, що медики зафіксували симптоми отруєння хімічними речовинами у близько 2000 українських військових, які були госпіталізовані від початку великої війни. За підтвердженими даними Сил підтримки, четверо військовослужбовців загинули після отруєння цими речовинами на лінії фронту.

На запитання «Главкома» Артем Власюк повідомив, що з минулого року РФ розгорнула виробництво гранат з вище вказаним сльозогінними газами.

Нагадаємо, що організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. Про це йдеться у звіті ОЗХЗ 18 листопада.

Як повідомлялося, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.