Побиття військового у Смілі: правоохоронці затримали підозрюваного (відео)

28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області

Підозрюваний може отримати до 12 років ув’язнення

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Про це повідомляє Національна поліція України.

За словами поліції, 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області, де його затримали. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

«Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством порушені додаткові внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України)», – повідомили у Нацполіції.

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.