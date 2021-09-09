У Києві судитимуть жінку за виготовлення порнографії з малолітньою донькою

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі

Прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва завершили досудове розслідування щодо 28–річної мешканки Києва. Жінці закидають розпусні дії щодо малолітньої дитини та виготовлення дитячої порнографії. До зйомок жінка залучала свою доньку. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Досудове розслідування встановило, що киянка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фільмувала це. Потім файли з дитячою порнографією жінка розповсюджувала через інтернет. На момент початку правопорушення дівчинці було п'ять років.

Під час обшуків за місцем проживання жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили фото та відео дитячої порнографії.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо жінки завершено, а прокурори скерували обвинувальний акт до суду.

Зокрема, жінці закидають вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, а також виготовлення та зберігання зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з метою розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції від 30.12.2020). Так, їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як відомо, Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Нагадаємо, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX був ухвалений Верховною Радою 18 лютого 2021 року.

До слова, дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.