У костюмі супермена: Нацполіція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві

Підозрюваний переховувався від поліції у знайомих

Зловмисник убив свого знайомого, а потім – співмешканку чоловіка та 79-річну матір

Поліція затримала у Слов'янську чоловіка, якого підозрюють у потрійному вбивстві.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що до злочину причетний неодноразово судимий місцевий житель. Спочатку зловмисник убив свого знайомого, а потім – співмешканку чоловіка та 79-річну матір.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Поліцейські встановили, що потерпілий запросив до себе у гості 26-річного знайомого. Дорогою до магазину між ними сталася сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою та сховав його тіло біля гаражів.

Щоб прибрати свідків, зловмисник повернувся до квартири та вбив рідних загиблого – 54-річну співмешканку та матір, перерізавши їм горло. Підозрюваний переховувався від поліції у знайомих.

У результаті невідкладних оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили особу фігуранта та затримали його.

Під процесуальним керівництвом Слов'янської міської прокуратури за фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.