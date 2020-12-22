Вбили та вивезли за місто: столичний суд виніс вирок трьом зловмисникам

Трьох зловмисників засуджено до 13 та 14 років позбавлення волі за вбивство чоловіка

Солом’янським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок трьом особам за фактом вчинення умисного вбивства чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 року троє осіб, дві подруги 25-ти і 32 років та їх приятель, 49-річний громадянин Азербайджану, вступили між собою у змову, спрямовану на умисне протиправне заподіяння смерті вітчиму однієї із зловмисниць.

Так, потрапивши до квартири потерпілого, 49-річний зловмисник став наносити битою численні удари по голові чоловіка, чим завдав йому несумісних з життям тілесних ушкоджень. Переконавшись що потерпілий не подає ознак життя, зловмисники обгорнули тіло в ковдру та вивезли до лісосмуги за межами міста.

Вироком Солом’янського райсуду обвинувачених визнано винними та засуджено до 13 та 14 років позбавлення волі.

Обвинувачених залишено під вартою до набрання вироком законної сили.

Як повідомлялося, слідчим управлінням столичної поліції завершено розслідування особливо тяжкого злочину, скоєного 5 років тому, - умисного вбивства священнослужителя однієї з православних церков Києва.

А днями у селі Логвин Володарського району чоловік увірвався до будинку, де намагався вбити подружжя місцевих жителів.