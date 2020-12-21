На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя (фото)

Поліцейські під час спеціальної операції затримали чоловіка, який здійснив замах на вбивство односельчан

У селі Логвин Володарського району чоловік увірвався до будинку, де намагався вбити подружжя місцевих жителів. На місце події негайно прибули наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Володарського відділення поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що зловмисник у камуфльованій формі та масці зайшов до будинку через незачинені двері, там він здійснив декілька пострілів у власників помешкання. Також у цей момент в ліжку знаходилася дитина, яка тільки дивом не постраждала від дій зловмисника. Після скоєного стрілок зник в невідомому напрямку.

Лікарі госпіталізували поранених власників оселі до медичного закладу. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані.

Для затримання озброєного нападника керівник поліції області ввів на території Київщини спеціальну поліцейську операцію. Також по тривозі були підняті особовий склад Володарського відділення поліції та правоохоронці підрозділів поліції суміжних районів.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Стрілком виявився 43-річний місцевий житель. За місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук та вилучили низку речових доказів, зокрема й камуфльований одяг.

Також вилучено зареєстровану зброю, яку направлено для проведення відповідних експертиз.

Наразі поліція з’ясовує мотиви скоєного.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіку загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.