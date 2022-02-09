Вчені з'ясували, скільки потрібно спати, щоб схуднути
Обмеження сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі
Схуднути можна, збільшивши тривалість сну, повідомляють фахівці університету Чикаго. Докладніше про це вони розповідають у статті у журналі JAMA Internal Medicine.
Недосип – важливий фактор, що впливає на набір ваги. Дослідники вирішили перевірити, чи дозволить збільшення часу сну до норми вплинути на харчування та дозволити скинути зайве.
Вчені спостерігали за 80 добровольцями з надмірною вагою, частина з яких спала менше ніж 6,5 години за ніч. Після консультації вони змогли збільшити тривалість свого сну в середньому на 1,2 години, загалом дослідники намагалися довести тривалість сну піддослідних до 8,5 годин.
Порівняно з контрольною групою, тривалість сну якої не змінювалася, учасники, які стали спати більше, споживали в середньому на 270 ккал на день менше, а деякі й на 500.
«Протягом багатьох років ми та інші дослідники показували, що обмеження сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі, а отже, згодом виникає ризик збільшення ваги, – зазначають автори роботи. – Зовсім недавно всі запитували себе: якщо це відбувається при нестачі сну, чи можемо ми спати більше і звернути назад деякі з цих несприятливих наслідків?».
Така зміна в балансі калорій, навіть без змін у дієті та заняттях спортом, допоможе за три роки позбутися майже 12 кг, зазначають автори роботи. Нестача сну призводить до підвищеного вироблення гормону греліну, який пробуджує апетит, і недостатнього вироблення лептину, що відповідає за почуття голоду. Якщо збільшити тривалість сну до норми, то нормалізується і баланс гормонів голоду.