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    Вчені з'ясували, скільки потрібно спати, щоб схуднути

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    Недосип&nbsp;&ndash; важливий фактор, що впливає на набір ваги - Вчені з'ясували, скільки потрібно спати, щоб схуднути
    Недосип – важливий фактор, що впливає на набір ваги
    фото: Depositphotos

    Обмеження сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі

    Схуднути можна, збільшивши тривалість сну, повідомляють фахівці університету Чикаго. Докладніше про це вони розповідають у статті у журналі JAMA Internal Medicine.

    Недосип – важливий фактор, що впливає на набір ваги. Дослідники вирішили перевірити, чи дозволить збільшення часу сну до норми вплинути на харчування та дозволити скинути зайве.

    Вчені спостерігали за 80 добровольцями з надмірною вагою, частина з яких спала менше ніж 6,5 години за ніч. Після консультації вони змогли збільшити тривалість свого сну в середньому на 1,2 години, загалом дослідники намагалися довести тривалість сну піддослідних до 8,5 годин.

    Порівняно з контрольною групою, тривалість сну якої не змінювалася, учасники, які стали спати більше, споживали в середньому на 270 ккал на день менше, а деякі й на 500.

    «Протягом багатьох років ми та інші дослідники показували, що обмеження сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі, а отже, згодом виникає ризик збільшення ваги, – зазначають автори роботи. – Зовсім недавно всі запитували себе: якщо це відбувається при нестачі сну, чи можемо ми спати більше і звернути назад деякі з цих несприятливих наслідків?».

    Така зміна в балансі калорій, навіть без змін у дієті та заняттях спортом, допоможе за три роки позбутися майже 12 кг, зазначають автори роботи. Нестача сну призводить до підвищеного вироблення гормону греліну, який пробуджує апетит, і недостатнього вироблення лептину, що відповідає за почуття голоду. Якщо збільшити тривалість сну до норми, то нормалізується і баланс гормонів голоду.

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    Теги: здоров'я продукти харчування
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    Вчені з'ясували, скільки потрібно спати, щоб схуднути