У нападника на офіс омбудсмена Денісової знайшли вибухові речовини

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до 10 років

Зловмисника, який сьогодні у будівлю Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кинув пляшку з вибуховою сумішшю, затримано. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, внаслідок інциденту пошкоджено двері приміщення, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

«Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії», – зазначила Денісова.

фото: Людмила Денісова / Facebook

Тим часом правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом підпалу дверей офісу омбудсмена Людмили Денісової. Затриманий чоловік підпалив двері ще й іншої адміністративної будівлі в Києві, повідомляє поліція Києва.

«Спецпризначенці оперативно затримали зловмисника. Він виявився уродженцем Київської області, 1970 року народження», – розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що офіс омбудсмена Денісової атакували пляшкою із коктейлем Молотова (відео).

До слова, під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику чоловік здійснив самопідпал.

Також столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в центрі Києва.

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