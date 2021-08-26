Чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, відпустили – адвокат Головань

Головань вважає, що правоохоронці за командою згори намагаються «спустити на гальмах» справу

Особу, яка здійснила напад на п’ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів. Про це журналістам біля Печерського райвідділку поліції повідомив адвокат Ігор Головань, повідомляє пресслужба політсили.

Головань зауважив, що правоохоронці за командою згори намагаються «спустити на гальмах» цю справу і кваліфікувати її як звичайне дрібне хуліганство.

«Людина, яка скоїла цей напад, – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку», – іронізує адвокат.

«Як нам натякнули в Нацполіції, до самого верху йде така позиція, що це «звичайне хуліганство». Хоча кожному більш-менш притомному юристу зрозуміло, що напад, небезпечний для життя і здоров’я, для очей, було скоєно у зв’язку з політичною діяльністю Петра Порошенка як п’ятого президента і лідера опозиції. Це 346 стаття ККУ – напад на державного діяча. Однак така позиція і Офісу генерального прокурора, і керівництва Нацполіції, і МВС, і Офісу президента, що це звичайне хуліганство, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника», – зауважує адвокат.

«Головне, що вже фактично з’ясовано, і ми отримали цю інформацію, що це була група. Діяв цей нападник не сам, з ним було мінімум три особи, які тісно координувалися. А від себе ми ще й додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади. Наскільки ми знаємо, хода, в складі якої йшов п’ятий президент України направлялася під удар цього нападника силами тієї ж Нацполіції, які певні вулиці перекривали і дозволяли рухатися тільки певним маршрутом», – говорить Головань.

Він також запевнив, що «ми не дамо «замилити» цю справу».

Нагадаємо, Вашингтон послав сигнал Банковій через напад на Порошенка.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

У «Європейській солідарності» відповідальність за напад «тітушки» покладають на Офіс Зеленського. Пізніше було оприлюднене відео, з якого видно, як поліція швидко відвела затриманого учасниками маршу нападника в бік вулиці Банкової і сховала за кордоном силовиків.

Згодом, Петро Порошенко виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і, зокрема, звернувся до Володимира Зеленського.

Того ж дня поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка.

Наступного дня після інциденту посольство США засудило напад на Петра Порошенка.Там зазначили, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.