Легендарні The Rolling Stones заборонили Трампу використовувати їх пісні на мітингах



Представники гурту кілька разів зверталися до організаторів кампанії Трампа з вимогою припинити використання композицій The Rolling Stones під час мітингів і зібрань Фото журналу Rolling Stone

Рок-гурт пригрозив Трампу судом за використання їхньої музики у виборчій кампанії

Британський рок-гурт The Rolling Stones заборонив президенту США Дональду Трампу використовувати їхні композицій у виборчій кампанії та пригрозив судовим позовом. Про це пише журнал Rolling Stone.

Представники гурту кілька разів зверталися до організаторів кампанії Трампа з вимогою припинити використання композицій The Rolling Stones під час мітингів і зібрань. Однак всі звернення були проігноровані. Відзначається, що представники Трампа почали використовувати пісні Мікка Джаггера та Кіта Річардса ще під час минулої президентської гонки в 2016 році. Вже тоді представники виконавців заявили, що «The Rolling Stones не підтримують Дональда Трампа. Композиція «You Can not Always Get What You Want» була використана без дозволу групи».

Однак, не дивлячись на всі звернення і заяви, в поточній кампанії Трампа також використовується музика гурту. У зв’язку з цим юридична та правозахисна компанія BMI, що представляє інтереси музикантів, направила Трампу ще один лист в якому заявила про заборону використання композицій групи, а також заявила, що в разі порушення цієї заборони президенту США доведеться зіткнуться з судовим позовом.

Як повідомили в BMI, кампанія Дональда Трампа має ліцензію, що дає право публічно використовувати більше 15 мільйонів музичних творів з фонотеки BMI, однак автор або видавець композиції має право вимагати заборону на використання в рамках будь-якої кампанії. BMI заявили, що отримали таке заперечення від «роллінгів» та їх композиції були виключені з ліцензії Трампа.

