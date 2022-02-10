В Одесі наркоман покусав перехожих через цигарку

На одеському «Привозі» неадекватний чоловік покусав хлопців за відмову дати сигарету

Чоловік, за словами очевидців, як вампір вп'явся зубами одному хлопцеві у спину, а потім другому в ногу

В Одесі наркозалежний чоловік напав на перехожих і покусав їх. Про це пишуть місцеві Telegram-каналиіз посиланням на очевидців події.

Як повідомляється, все сталося на ринку «Привоз», а нападник був під психоактивними речовинами. Чоловік попросив у перехожих прикурити, розповівши, що не має грошей.

«Попросив у хлопців сигарету, розповів за вагітну дружину в пологовому будинку, відсутність грошей навіть на дозу, паралельно показавши їм обколоті руки», – йдеться в повідомленні.

Ті цигарку не дали. Не стерпівши відмови, чоловік, за словами очевидців, як вампір вп'явся зубами одному хлопцеві у спину, а потім другому в ногу.

«Відтягнути звіра від здобичі вийшло лише за допомогою поліції», – зазначається в повідомленні.

Судячи з фото з місця події, укуси були сильними: на плитці залишилися сліди крові постраждалих.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд покарав жителя міста, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Нападник має сплатити постраждалому чоловіку понад 102 тис. грн компенсації, а також провести 150 годин на громадських роботах.

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