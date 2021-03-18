Неадекватний одесит відкусив пальця поліцейському

Інспектора доставили до лікарні, де його прооперували

В Одесі затримано чоловіка, який відкусив патрульному поліцейському частину пальця на руці. Інцидент стався в ніч на18 березня, повідомляє патрульна поліція в Одеській області,.

Зазначається, що до поліції надійшла інформація від мешканців одного з багатоповерхових будинків на вулиці Генерала Петрова про те, що чоловік, який перебуває в неадекватному стані, порушує громадський порядок – дуже голосно включив музику та ін.

Інспектори, які прибули на місце події, намагалися заспокоїти зловмисника, але він повівся неадекватно. Зокрема, лаявся, кидався на правоохоронців, і відкусив одному з них фалангу пальця на руці.

Поліцейського доставили до лікарні, де його прооперували.

Підозрюваного, 1989 р. н., затримано. Порушено провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 26-річного чоловіка за насильство щодо батьків працівника правоохоронного органу. Через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції, який викрив його в крадіжці майна з сільради, зловмисник прийшов додому до батьків правоохоронця з претензією до їхнього сина. З порога непроханий гість декілька разів вдарив кулаком в обличчя 60-річного батька поліцейського, а коли слідом з хати вибігла на рік молодша від нього дружина, побив і її. Вгамувався молодик, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку.