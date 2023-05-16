Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва

В одному з сіл поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 м – закопані тіла

Вбивство киян спланував їхній 22-річний знайомий

У Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього чотирирічного сина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

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Поліція негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 м – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

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У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази. Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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