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Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва
В одному з сіл поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 м – закопані тіла
фото: Нацполіція

Вбивство киян спланував їхній 22-річний знайомий 

У Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього чотирирічного сина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Поліція негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 м – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва фото 1
Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва фото 2
Їхали купувати авто. На Чернігівщині жорстоко вбито сім’ю із Києва фото 3

На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів. 

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази. Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години.

Теги: поліція вбивство Київ Чернігівщина

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