Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі

Зловмисник зарізав господаря квартири, після чого залишився у ній ночувати

9 травня в Одесі чоловік по звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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У правоохоронні органи зателефонувала людина, сказала, що когось вбила та обірвала розмову, «скинувши дзвінок». Поліцейські встановили особу абонента – дзвінок надійшов від 28-річного жителя Фонтанської сільської громади Одеського району.

У поліції стверджують, що швидко розшукали цього раніше судимого за майновий злочин чоловіка. Зі слів фігуранта, 9 травня пізно ввечері він був в Одесі та не встигав дістатися додому, бо мала розпочатися комендантська година.

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«Побачивши на вулиці незнайомця, він підійшов до нього з питанням, чи не знає той, де можна знайти прихисток. 46-річний містянин гостинно запросив приїжджого до себе – у квартиру багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Чоловіки почали розпивати спиртні напої і в стані алкогольного сп’яніння посварилися», – розповіли правоохоронці.

Гість запевняє, що власник оселі «поліз до нього». Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять хаотичних ударів по тілу, від яких той помер. Переночувавши у вбитого, вранці 28-річний зловмисник взяв його велосипед, прихопив пляшку коньяку та поїхав додому.

Намагаючись відвести від себе підозру, чоловік спалив одяг та взуття, у якому був, але згодом, усвідомивши, що накоїв, зателефонував до поліції.

З квартири потерпілого та фігуранта правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Зловмисника затримали. Провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Гостю загрожує до 15 років позбавлення волі

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Нагадаємо, що в Києві чоловік ледь не вбив прохожого за перфоратор. На столичній Оболоні оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Зловмисник побив чоловіка та повалив на землю, після чого забрав у нього електроінструмент.

Раніше в Москві поліцейські побили активіста за український прапор. За інформацією журналістів, столичні силовики затримали щонайменше трьох людей через присутність у одязі жовтого та синього кольорів.