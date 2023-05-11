Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Зловмисник зарізав господаря квартири, після чого залишився у ній ночувати

9 травня в Одесі чоловік по звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

У правоохоронні органи зателефонувала людина, сказала, що когось вбила та обірвала розмову, «скинувши дзвінок». Поліцейські встановили особу абонента – дзвінок надійшов від 28-річного жителя Фонтанської сільської громади Одеського району. 

У поліції стверджують, що швидко розшукали цього раніше судимого за майновий злочин чоловіка. Зі слів фігуранта, 9 травня пізно ввечері він був в Одесі та не встигав дістатися додому, бо мала розпочатися комендантська година. 

«Побачивши на вулиці незнайомця, він підійшов до нього з питанням, чи не знає той, де можна знайти прихисток. 46-річний містянин гостинно запросив приїжджого до себе – у квартиру багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Чоловіки почали розпивати спиртні напої і в стані алкогольного сп’яніння посварилися», – розповіли правоохоронці. 

Гість запевняє, що власник оселі «поліз до нього». Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять хаотичних ударів по тілу, від яких той помер. Переночувавши у вбитого, вранці 28-річний зловмисник взяв його велосипед, прихопив пляшку коньяку та поїхав додому.

Намагаючись відвести від себе підозру, чоловік спалив одяг та взуття, у якому був, але згодом, усвідомивши, що накоїв, зателефонував до поліції.

З квартири потерпілого та фігуранта правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Зловмисника затримали. Провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Гостю загрожує до 15 років позбавлення волі

.

Нагадаємо, що в Києві чоловік ледь не вбив прохожого за перфоратор. На столичній Оболоні оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Зловмисник побив чоловіка та повалив на землю, після чого забрав у нього електроінструмент. 

Раніше в Москві поліцейські побили активіста за український прапор. За інформацією журналістів, столичні силовики затримали щонайменше трьох людей через присутність у одязі жовтого та синього кольорів.

Теги: вбивство злочин Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На КПП Чонгар по дорозі до Криму утворився затор
Рашисти тікають з окупованих територій і вивозять награбоване вантажівками
9 травня, 07:25
загарбники розширюють тактику, випробовуючи українську ППО
Що вигадали окупанти? ЗСУ вказали на нову тактику росіян
7 травня, 15:20
Злочинця очікує правосуддя
Мешканець Хмельниччини крав килимки для ніг у Львові: суд оголосив вирок
4 травня, 11:18
Цього року росіяни бояться проводити паради
Про відміну військових парадів у РФ
22 квiтня, 09:46
Жінку нібито змусили написати заяву про звільнення
В Одесі через російську мову звільнено викладачку: у мережі спалахнув скандал
21 квiтня, 13:17
Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання дрона
Масштабна пожежа та руйнації: фото наслідків удару по Одещині
19 квiтня, 07:57
«Вагнерівці» розповіли про розстріл українських дітей: Офіс омбудсмена відреагував
«Вагнерівці» розповіли про розстріл українських дітей: Офіс омбудсмена відреагував
17 квiтня, 20:14
Патріарх Кирило вийшов до вірян в оточенні охоронців
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
16 квiтня, 15:21
США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня
США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня
12 квiтня, 21:37

Новини

Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі
Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі
Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції «Думської» (відео)
Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції «Думської» (відео)
Російська ракета знищила склад Червоного Хреста на Одещині (фото)
Російська ракета знищила склад Червоного Хреста на Одещині (фото)
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
Зруйновано бази відпочинку. Військові розповіли деталі удару по Одещині
Зруйновано бази відпочинку. Військові розповіли деталі удару по Одещині
Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину
Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
6467
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4600
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4313
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3431
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3223
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту