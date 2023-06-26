Убивають свої офіцери: рідні мобілізованих в армію РФ благають Путіна про допомогу (відео)

Окупанти не відмовляються служити, але відмовляються вмирати в Україні

Рідні мобілізованих із міста Лєрмонтове Амурської області РФ поскаржилися Путіну на російських офіцерів, під керівництвом яких окупанти воюють в Україні. Відповідний ролик опублікував телеграм-канал Astra.

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У відеозверненні, яке записали три мешканки Лєрмонтово, вони заявляють про те, що офіцери змушують беззбройно йти в атаку, а у разі відмови погрожують розстрілом.

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Йдеться про бойовиків загону «Шторм», які, за словами росіянок, зараз перебуває в Запорізькій області. Близькі мобілізованих кажуть, що стосовно солдатів РФ відбувається «жахлива несправедливість».

«Ми просимо вас допомогти нам, тому що звернутися нам більше нема до кого. Там відбувається моральний тиск на наших дітей. Він переходить вже у фізичний тиск. У тому, що вони змушують йти в бій на саму передову позицію, хоча Путін говорив, що мобілізовані будуть перебувати на другій і третій лінії. Це правило не діє там. У них немає патронів, у них немає командирів», – заявили росіянки.

За їхніми словами, окупанти не відмовляються служити, але відмовляються вмирати в Україні. «Будь ласка, прийміть заходи, щоб наших дітей не вбили просто так. Їм погрожують, якщо вони не підуть вмирати зараз, на даний момент, їх уб'ють там свої ж. Це нелюди, зрозумійте!», – заявили жінки.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.