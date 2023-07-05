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Чи є гріхом убивати російських солдат? Глава УГКЦ дав відповідь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи є гріхом убивати російських солдат? Глава УГКЦ дав відповідь
Окупанти приходять до України, щоби або вбивати, або бути вбитими
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Блаженнійший Святослав: «Ми повинні зупинити несправедливого агресора пропорційними засобами»

Церква не вважає гріхом убивство ворога, який напав на Україну. У цьому запевнив предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав в інтерв’ю «Главкому»

За словами владики, навіть війна не скасовує 10 божих заповідей. Ми не можемо, з одного боку, казати, що заповідь «не вбий» не діє, але, з іншого боку, ми кажемо про моральні правила легітимного самозахисту.

«Тобто якщо йдеться про те, що ми повинні зупинити несправедливого агресора пропорційними засобами, тоді такого типу захист є морально правильний», – наголосив Блаженнійший Святослав.

Також він зауважив, як правильно називати Росію і росіян сьогодні: в умовах війни дуже важливо все називати своїми іменами. Тобто агресора агресором, злочинця злочинцем, жертву жертвою. Сьогодні очевидно, що росіяни приходять до України, щоби або вбивати, або бути вбитими.

«Тобто хто вони є? Злочинці. Перед нашими очима діються кричущі воєнні злочини проти цивільного населення. Ми згадували кричущий воєнний злочин проти довкілля, екоцид. Отож, такого типу вчинки російського державного апарату підпадають під всі критерії воєнних злочинців. І ми дуже тішимося, що світове співтовариство вже започаткувало окремий трибунал для того, щоби розглядати воєнні злочини Росії. Тому справедливість має восторжествувати», – зауважив предстоятель УГКЦ.

Раніше повідомлялося, що священник Свідків Єгови відмовився воювати: суд виніс несподіване рішення. Обвинувачений повідомив: через релігійні переконання не може брати до рук зброю.

Крім того, священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ». Церковник заявив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов’язана з військовою. Суд доручив продовжити розслідування та скасував рішення слідчої, яка закрила справу щодо священника.

До слова, Феміда вважає, що у ЗСУ є посади, які не порушують божої заповіді «не вбий». Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися – суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями.

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Теги: росія окупанти війна релігія УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук росіяни

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