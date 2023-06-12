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Показав приклад Пригожину. Кадиров віддав своїх убивць в управління Кремлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Показав приклад Пригожину. Кадиров віддав своїх убивць в управління Кремлю
Підписання контракту з міноборони РФ публічно продемонстрували на прикладі «Ахмата»
фото: скріншот з відео міноборони РФ

Згідно з указом Шойгу, усі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт з міноборони РФ

У міноборони РФ прозвітували про підписання договору з добровольчим загоном «Ахмат». Про це повідомляють росЗМІ.

Виконання указу Шойгу, згідно з яким усі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт із відомством, показово продемонстрували на прикладі «Ахмата», який належить главі Чечні Рамзану Кадирову.

Міноборони РФ опублікувало відразу кілька роликів із церемонії укладання контракту, на них показується саме підписання документа між директором Російського університету спецназу Адамом Дашаєвим та заступником начальника генштабу країни-терористки Олексієм Кімом, а також наводяться заяви Апті Алаудінова та Адама Делімханова.

У міноборони висловили сподівання, що надалі, «дивлячись на наш перший досвід, решта добровольчих загонів також підпишуть такі контракти», а Делімханов заявив, що взаємодіючи з міністерством оборони, Росгвардією та іншими підрозділами, які сьогодні знаходяться в так званій «зоні СВО», «ми будемо спільно перемагати, працювати, знищувати цих сатаністів та фашистів».

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу.

Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством. 

Як зазначили в російському відомстві, всі найманці можуть укладати індивідуальні контракти на службу.

Проте російські найманці з «ПВК Вагнер» відмовилися підписувати контракти з міноборони Росії, а Пригожин заявив, що укази Шойгу поширюються на співробітників міноборони та військовослужбовців.

Раніше представники міноборони Росії замінували шляхи відходу з Бахмута для бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». За словами терориста, закладали ці снаряди представники міноборони РФ, а на запитання, для чого це робиться, вони тикали пальцем вгору.

Пригожин заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. На його думку, такі заходи є спробою «публічної порки».

До слова, армія окупантів всіма силами перед контрнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.

Читайте також: Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Теги: росія війна Рамзан Кадиров Сергій Шойгу ПВК «Вагнер»

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