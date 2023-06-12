Показав приклад Пригожину. Кадиров віддав своїх убивць в управління Кремлю

Згідно з указом Шойгу, усі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт з міноборони РФ

У міноборони РФ прозвітували про підписання договору з добровольчим загоном «Ахмат». Про це повідомляють росЗМІ.

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Виконання указу Шойгу, згідно з яким усі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт із відомством, показово продемонстрували на прикладі «Ахмата», який належить главі Чечні Рамзану Кадирову.

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Міноборони РФ опублікувало відразу кілька роликів із церемонії укладання контракту, на них показується саме підписання документа між директором Російського університету спецназу Адамом Дашаєвим та заступником начальника генштабу країни-терористки Олексієм Кімом, а також наводяться заяви Апті Алаудінова та Адама Делімханова.

У міноборони висловили сподівання, що надалі, «дивлячись на наш перший досвід, решта добровольчих загонів також підпишуть такі контракти», а Делімханов заявив, що взаємодіючи з міністерством оборони, Росгвардією та іншими підрозділами, які сьогодні знаходяться в так званій «зоні СВО», «ми будемо спільно перемагати, працювати, знищувати цих сатаністів та фашистів».

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу.

Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством.

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Як зазначили в російському відомстві, всі найманці можуть укладати індивідуальні контракти на службу.

Проте російські найманці з «ПВК Вагнер» відмовилися підписувати контракти з міноборони Росії, а Пригожин заявив, що укази Шойгу поширюються на співробітників міноборони та військовослужбовців.

Раніше представники міноборони Росії замінували шляхи відходу з Бахмута для бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». За словами терориста, закладали ці снаряди представники міноборони РФ, а на запитання, для чого це робиться, вони тикали пальцем вгору.

Пригожин заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. На його думку, такі заходи є спробою «публічної порки».

До слова, армія окупантів всіма силами перед контрнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.