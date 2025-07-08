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Ухилення від податків на сотні мільйонів. Ексглава Міжнародних авіаліній отримав підозру – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ухилення від податків на сотні мільйонів. Ексглава Міжнародних авіаліній отримав підозру – джерело
Детективи заарештували сім літаків Міжнародних авіаліній України
фото з відкритих джерел

Правоохоронці стверджують, що авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Правоохоронці традиційно не називають назву компанії, однак за даними джерел «Главкома» мова про Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Слідство стверджує, що компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017–2022 років складала понад 3,4 млрд грн. 

«Користуючись конвенцією між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.  Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків», – йдеться в повідомленні.

Детективи Бюро повідомили про підозру експосадовцям у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, за ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Зокрема 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить $40 млн.

Нагадаємо, аналітики YouControl визначили найбільші авіакомпанії з основним КВЕДом «Пасажирський авіаційний транспорт» за виручкою 2022 року. Також за допомогою інструменту YC.Market порівняли фінансові результати за 2021-й, 2022-й та 9 місяців 2023 року. Ще проаналізували компанії, що займаються пасажирськими авіаперевезеннями, на наявність санкцій, а інструмент FinScore проілюстрував тенденції фінансової стійкості цих підприємств.

До слова, Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України, а також Канади, Швеції та Великої Британії. У позові Тегеран вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо трагедії 2020 року зі збиттям літака Міжнародних авіаліній України, згідно з яким Іран визнали винним.

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Теги: МАУ авіаперевезення корупція в Україні податки Бюро економічної безпеки України

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