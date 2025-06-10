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Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Бюро економічної безпеки упередило розтрату коштів з місцевого бюджету

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро

«Про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації у місті Києві», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, щр під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.

Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Таким чином упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету. 

Нагадаємо, відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 мільйона гривень. 

У Запорізькій обласній дитячій лікарні може з’явитися хірургічний корпус з протирадіаційним укриттям. Відповідний тендер у квітні оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області». Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів. 

До слова, детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торговельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші, отримані незаконним шляхом. 

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Теги: будівництво укриття тендер Бюро економічної безпеки України

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