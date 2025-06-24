Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський
Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах
фото з відкритих джерел

Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передасть Кабінету Міністрів одну кандидатуру для призначення. Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує «Главком».

«Чудовий вибір комісії. Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00», – зазначив нардеп.

Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії.

23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

За даними ЗМІ, Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах.

Родом із Львівської області. Є керівником Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ і саме він один з лідерів операції «Чисте місто», яку на початку лютого провели НАБУ та САП для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

Нагадаємо, за результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). З урахуванням практичного завдання до топ-10 кандидатів на посаду Директора БЕБ за кількістю набраних балів увійшли:

  • Скомаров Олександр – 215,35;
  • Яроменок Роман – 199,65;
  • Ситников Олександр – 193,3;
  • Пахомов Руслан – 191;
  • Цивінський Олександр – 185,65;
  • Даменцов Руслан – 183,7;
  • Ковчі Аттіла – 179,65;
  • Ворвуль Максим – 167,65;
  • Рачинський Руслан – 167;
  • Дубовик Віктор – 153,65.

Варто зазначити, у квітні Кабінет Міністрів призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки. 

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. 

Читайте також:

Теги: Кабмін конкурс Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній заступник голови правління одного з державних банків за попередньою змовою зі службовими особами відкритого акціонерного товариства (ВАТ) вирішили заволодіти коштами фінустанови
Топменеджер «Укргазбанку» вигадав схему на 200 млн грн із кредитами: чим завершилася історія
29 травня, 11:39
Андрій Осіпов з січня 2017 року очолює Одеську кіностудію
Кабмін призначив нового голову Держкіно
30 травня, 13:14
Уряд ухвалив рішення щодо виплат для випускників медичних вишів
Випускники медичних вишів отримають 200 тис. грн: кого стосується
30 травня, 13:44
Україна готує спільну позицію щодо відтермінування CBAM – Міндовкілля
Україна готує спільну позицію щодо відтермінування CBAM – Міндовкілля
8 червня, 13:38
Соціальні послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду: Кабмін розширив категорії отримувачів
Уряд спростив доступ до соціальних послуг підтриманого проживання: кого стосується
9 червня, 19:59
Президент України заявив, що не збирається міняти главу уряду
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля
21 червня, 14:14
Банкіри пропонують чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військових
Кредитування військових. Парламентський комітет звернувся до уряду та Нацбанку
Сьогодні, 14:48
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
18 червня, 19:05
Вручити Чернишову підозру нібито мають у понеділок, 23 червня
Нардеп заявив, що на міністра Чернишова чекає підозра
21 червня, 17:53

Політика

Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський
Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський
Зеленський зустрівся з Макроном
Зеленський зустрівся з Макроном
У Грановського не було незаконного бізнесу в приймальні народного депутата – ухвала суду
У Грановського не було незаконного бізнесу в приймальні народного депутата – ухвала суду
Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
«Мені потрібні люди, які здатні діяти». Кравченко анонсував зміни у доборі посадовців
«Мені потрібні люди, які здатні діяти». Кравченко анонсував зміни у доборі посадовців
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
136K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
17K
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua