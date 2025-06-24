Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах

Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передасть Кабінету Міністрів одну кандидатуру для призначення. Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує «Главком».

«Чудовий вибір комісії. Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00», – зазначив нардеп.

Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії.

23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

За даними ЗМІ, Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах.

Родом із Львівської області. Є керівником Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ і саме він один з лідерів операції «Чисте місто», яку на початку лютого провели НАБУ та САП для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

Нагадаємо, за результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). З урахуванням практичного завдання до топ-10 кандидатів на посаду Директора БЕБ за кількістю набраних балів увійшли:

Скомаров Олександр – 215,35;

Яроменок Роман – 199,65;

Ситников Олександр – 193,3;

Пахомов Руслан – 191;

Цивінський Олександр – 185,65;

Даменцов Руслан – 183,7;

Ковчі Аттіла – 179,65;

Ворвуль Максим – 167,65;

Рачинський Руслан – 167;

Дубовик Віктор – 153,65.

Варто зазначити, у квітні Кабінет Міністрів призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ.