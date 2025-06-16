В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу

Пріоритет асоціації – блокування російських нелегальних онлайн-казино в Україні

В Україні офіційно розпочала роботу Асоціація українських операторів грального бізнесу, що декларує себе як незалежна організація, яка об'єднала провідних ліцензованих операторів індустрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Асоціації.

Асоціація українських операторів грального бізнесу об’єднала значну частину ринку, її участники сплачують разом понад 10 млрд грн податків на рік.

Зазначається, що основною метою створення Асоціації є перезавантаження індустрії азартних ігор, формування прозорих та зрозумілих правил функціонування ринку, а також активна протидія нелегальному гральному бізнесу, особливо онлайн-казино походженням з РФ.

«Створена асоціація – це перше об’єднання білих, доброчесних операторів ринку, які хочуть працювати цивілізовано та платити податки в бюджет країни. Для держави це вже дуже значима галузь – платник податків. Галузь потребує переосмислення, повного перезавантаження та абсолютно нових підходів у веденні цього бізнесу. Асоціація стає єдиним голосом легального бізнесу в країні і на міжнародній арені», – заявив Олександр Когут, президент Асоціації.

Ініціатори створення Асоціації переконані, що лише через спільні зусилля учасників ринку та нових регуляторів (Мінцифри та агенства «ПлейСіті») можна поступово відновити втрачену довіру суспільства до галузі та покращити правила роботи всієї індустрії.

Також наголошується, що всі члени Асоціації візьмуть на себе зобов’язання дотримуватись «Стандартів захисту інтересів клієнтів», які ухвалюватимуться Радою Асоціації та включатимуть «Заходи відповідальної дистанційної гри» (Responsible Remote Gambling Measures).

Responsible Remote Gambling Measures – європейський стандарт, встановлений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), який включає 134 спеціальні заходи для впровадження, зокрема захисту вразливих клієнтів, запобігання азартним іграм неповнолітніх, боротьби з шахрайством, забезпечення відповідальної маркетингової практики та захисту конфіденційності клієнтів. Нові стандарти у сфері азартних ігор Асоціація розроблятиме разом з Міністерством цифрової трансформації України та агенства «ПлейСіті».

До складу Асоціації можуть входити компанії, які пройшли необхідні процедури вступу: оператори азартних ігор, виробники софту й обладнання, фінансові установи/платіжні системи, громадські об’єднання.

Як повідомлялося, з 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри). Кабінет міністрів України 21 березня 2025 року ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади – Державного агентства України «ПлейСіті», яке офіційно підпорядковується Мінцифри та замінило попереднього регулятора – КРАІЛ. 1 квітня 2025 року КРАІЛ офіційно припинив свою діяльність. «ПлейСіті» підзвітна Кабінету Міністрів України та координується віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. З 8 квітня 2025 року керівником «ПлейСіті» призначено Геннадія Новікова.

Попередній регулятор (КРАІЛ) видав 7 217 ліцензій на право господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор. Припинено дію (анульовано) 4123 ліцензій.

За даними Індексу Опендатабот, індустрія азартних ігор в Україні в 2024 році заробила понад 55,57 млрд грн (показник виручки) та сплатила більше 17 млрд податків.

До слова, один із директорів ТОВ «Укр гейм технолоджі», що працювала на ринку онлайн-гемблінгу, отримав нову підозру. Його звинувачують у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків, легалізації незаконних доходів і підробці документів.