Чоловіка, який стріляв на кавказькому весіллі під Одесою, випустили з СІЗО

Кирило Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив до слідчого ізолятора

За правопорушника була внесена застава в розмірі близько 200 тисяч гривень

Кирило Крамаренко, який був заарештований за стрілянину під час весілля у селі Фонтанка Одеської області, звільнений із СІЗО під заставу. Про це повідомило видання «Думская» з посиланням на обласну прокуратуру.

Відзначається, що за правопорушника була внесена застава в розмірі близько 200 тисяч гривень.

При цьому Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив до слідчого ізолятора.

Незважаючи на це, голова діаспори чеченського народу в Одеській області Мусса Келоєв заявив виданню про упереджене ставлення правоохоронців, які, за його словами, домагаються депортації з України 25 його співвітчизників-гостей весілля.

Як відомо, серед осіб, причетних до інциденту на весіллі, поліція виявила кількох людей із громадянством Росії. Їм загрожує депортація.