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    Чоловіка, який стріляв на кавказькому весіллі під Одесою, випустили з СІЗО

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    Кирило Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив до слідчого ізолятора - Чоловіка, який стріляв на кавказькому весіллі під Одесою, випустили з СІЗО

    Кирило Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив до слідчого ізолятора

    Фото: Odessa / Telegram

    За правопорушника була внесена застава в розмірі близько 200 тисяч гривень

    Кирило Крамаренко, який був заарештований за стрілянину під час весілля у селі Фонтанка Одеської області, звільнений із СІЗО під заставу. Про це повідомило видання «Думская» з посиланням на обласну прокуратуру.

    Відзначається, що за правопорушника була внесена застава в розмірі близько 200 тисяч гривень.

    При цьому Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив до слідчого ізолятора.

    Незважаючи на це, голова діаспори чеченського народу в Одеській області Мусса Келоєв заявив виданню про упереджене ставлення правоохоронців, які, за його словами, домагаються депортації з України 25 його співвітчизників-гостей весілля.

    Як відомо, серед осіб, причетних до інциденту на весіллі, поліція виявила кількох людей із громадянством Росії. Їм загрожує депортація.

    Детальніше читайте у матеріалах:
    Теги: кримінал СІЗО арешт Одещина весілля депортація стрілянина
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    Чоловіка, який стріляв на кавказькому весіллі під Одесою, випустили з СІЗО