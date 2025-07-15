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Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
У 12 регіонах України було проведено 89 обшуків
фото: Офіс генерального прокурора

Україні ліквідовано підпільні цехи з виробництва фальсифікованих пестицидів, що постачалися в ЄС

Правоохоронні органи України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили та ліквідували масштабну мережу з виробництва та збуту фальсифікованих пестицидів. Ця злочинна діяльність охоплювала 12 областей України, а контрафактна продукція постачалася не лише на внутрішній ринок, а й до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генпрокуратуру.

Правоохоронці викрили 8 організованих злочинних груп, які створили підпільні цехи з виробництва фальсифікату. За даними слідства, з березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід організаторів цієї схеми перевищував 200 млн грн.

Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів фото 1
фото: офіс Генерального прокурора

Продукцію реалізовували як товари відомих міжнародних брендів та збували через інтернет-магазини та логістичні компанії на території України. Крім того, контрабандними каналами фальсифікат постачався до країн ЄС.

У межах слідства виявлено не лише підпільні виробничі цехи, а й поліграфічний цех, де виготовлялися голограми, етикетки та упаковки, а також цех з виробництва тари.

Учора, 14 липня, у 12 регіонах України було проведено 89 обшуків. Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 175 тонн фальсифікованих пестицидів та компонентів для їх виготовлення. Також проведено контрольні закупівлі та відібрано зразки пестицидів, які за результатами досліджень визнано контрафактними.

Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів фото 2
фото: офіс Генерального прокурора

Також створено спільну слідчу групу (JIT) з правоохоронними органами іноземної держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, незаконного обігу сильнодіючих речовин та незаконного використання знаків для товарів і послуг (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України) триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Наразі вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, повного припинення обігу фальсифікованих пестицидів та захисту прав споживачів і правовласників.

Нагадаємо, у Європейському Союзі в першому кварталі 2024 року зафіксовано 50 випадків шахрайства або неправильного маркування оливкової олії, і це рекордний показник. 

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Теги: Генпрокурор бізнес аграрії

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Кримінал

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