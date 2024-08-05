Шахрайство з оливковою олією у Європі сягло рекорду – The Guardian

Зростання витрат на виробництво призводить до активізації чорного ринку оливкової олії

У Європейському Союзі в першому кварталі 2024 року зафіксовано 50 випадків шахрайства або неправильного маркування оливкової олії, і це рекордний показник. Про це пише The Guardian.

«Вартість оливкової олії зросла більш ніж удвічі з 2018 року, оскільки виробництво постраждало через екстремальні погодні умови, спричинені кліматичною кризою та іншими факторами», – пише видання.

Генеральний директорат з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів ЄС зазначає: за весь минулий рік регулятор отримав 132 повідомлення від країн-членів Євросоюзу про товари, які не відповідають вимогам.

«Однак ці випадки лише ті, які були виявлені державами-членами та повідомлені Генеральному директорату ЄС з питань охорони здоров’я. Водночас ця цифра не включає внутрішні справи, і справжні масштаби шахрайства, ймовірно, набагато вищі», – зазначає The Guardian.

Звіти про інциденти включали олію, що забруднена недозволеними речовинами, такими як пестициди, мінеральні масла, і один випадок, коли були виявлені шматки скла.

«Було також багато випадків, коли оливкову олію першого віджиму вважали фальсифікованою, наприклад, змішуючи її з гіршою або дешевшою якісною олією, випадки, коли оливкову олію першого віджиму позначали як нерафіновану олію першого віджиму (більш преміальна нерафінована олія з нижчою кислотністю), а також кілька випадків маркування походження, що вводить в оману або неправдиве», – наголошуть автори публікації.

Із 182 повідомлень про шахрайство, надісланих до ЄС з початку 2023 року, 54 стосувалися продуктів з Італії, 41 – з Іспанії та 39 – із Греції. У липні 2022 року ЄС запровадив нові правила щодо перевірки відповідності маркетингових стандартів оливкової олії, а також методів її аналізу. Представник Європейської комісії сказав, що більша кількість сповіщень у системі не вказує на підвищений ризик для споживачів. Він додав: «Щорічна більша кількість повідомлень є доказом кращого обміну інформацією між компетентними органами держав-членів та їхньої пильності щодо шахрайства в агропродовольчому ланцюжку».

За даними Європолу, ситуація з підробкою преміальних сортів оливкової олії останніми роками серйозно погіршилася. Цьому сприяли одразу кілька факторів: загальне зростання інфляції, значне падіння обсягу виробництва та зростання попиту.

Попередні дані Міжнародної ради з виробництва оливок свідчать, що очікується, що світовий рівень виробництва впаде до 2,4 млн тонн у 2023-24 роках, що на 27% менше, ніж у 2018-19 роках, і буде нижчим за прогнозований рівень споживання в 2,6 млн тонн. У результаті ціни різко злетіли. Сто кілограмів оливкової олії першого віджиму з Іспанії коштували 787 євро в листопаді минулого року проти 262,50 євро п’ятьма роками раніше, що зробило оливкову олію більш привабливим ринком для шахраїв.

Нагадаємо, вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Eurostat. Як зазначає статистичне відомство, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.