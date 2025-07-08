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Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
За словами Кравченка, закриті провадження «роками не розслідувалися»
фото: Telegram/Руслан Кравченко

На цей час відкрито 20 тис. кримінальних проваджень проти юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців

Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Так, за результатами перевірки було закрито 3756 справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, на цей час відкрито 20 тис. кримінальних проваджень проти юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців. За словами генпрокурора, значна частина проваджень не розслідувалася або не містила доказів злочину.

«Формально ці провадження мали пояснення, проте – вони роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті – вони не мали судової перспективи. Щодо інших справ: у понад 4,7 тис. провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду», – каже він.

Як повідомлялося, закон про відновлення статистичної звітності набрав чинності 5 липня. Так, українські підприємства знову обовʼязково подаватимуть звітність. Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди. Держстат пообіцяв найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції та роз’яснення щодо звітності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему, яка передбачала виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій Ради національної безпеки і оборони.

До слова, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Правоохоронці традиційно не називають назву компанії, однак за даними джерел «Главкома» мова про Міжнародні авіалінії України (МАУ).

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Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора бізнес

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