Технічна освіта це питання національної безпеки – Метінвест

Для України технічні спеціалісти це питання національної безпеки, маємо спрямувати на це освітні програми – Метінвест

Технічна вища освіта в Україні недооцінена, а попит на технічні спеціальності – математику, фізику, хімію, інженерію – невисокий. Зменшення інтересу до технічної освіти пов’язане з втратою популярності промисловості, хоча продукти цієї індустрії – сталь та техніка, – оточують нас щодня. Саме тому бізнес та освітні заклади України мають співпрацювати, щоб випускати затребуваних спеціалістів для реального сектору економіки. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко на HR Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

«Технічна освіта м це питання національної безпеки. Бо від того, наскільки в Україні збережеться людський потенціал, залежить стабільність і розвиток економіки. Ми не можемо дозволити собі імпортувати знання та спеціалістів – вони мають бути тут. Адже саме ці люди відновлюватимуть зруйноване, будуватимуть нові підприємства і створюватимуть майбутнє країни в найближчі десятиліття», – переконаний Олег Давиденко.

На його думку, академічний і науковий складники навчання важливі, але головним є тісна інтеграція з практичним досвідом: сертифікаційні програми, конкретні навички, стажування. Студент вишу має чітко розуміти, як застосувати знання на практиці й де працюватиме в майбутньому.

Тому бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях – від школи до університету. Водночас цілі освіти й бізнесу мають перетинатися, інакше розрив між їхніми пріоритетами – наприклад, фокус освіти на кількості замість якості – призводить до браку кваліфікованих кадрів, і бізнес змушений будувати власну систему підготовки, переконаний Давиденко.

Олег Давиденко

У створення саме таких програм, що відповідають сучасним потребам ринку, вкладає кошти Метінвест. Зокрема, понад 513 млн грн інвестовано в розвиток університету Метінвест Політехніка. Виш має 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також аспірантуру. Університет вже випустив майже 300 магістрів – висококваліфікованих спеціалістів, що застосовують свої знання на практиці.

«Я закликаю освітні заклади шукати партнерство – бізнес легко відгукнеться. Шлях створення власних вишів не для всіх, тому бізнес може співпрацювати з іншими університетами та програмами. Партнерство – це ключ до цільових, якісних і швидких результатів», – сказав Давиденко.

Раніше акціонер Метінвесту Рінат Ахметов заявив, що саме підвищення якості освіти має стати національною ідеєю України, а виш Метінвест Політехніка – це внесок компанії у майбутнє, який створює міцний технологічний і кадровий фундамент для розвитку нашої країни. Найкращим студентам компанія гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.