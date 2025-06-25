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ЗМІ оцінили наслідки запровадження нових залізничних тарифів до портів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ оцінили наслідки запровадження нових залізничних тарифів до портів

Замість покращувати якість послуг, Укрзалізниця їх погіршує, щоб більше заробити – ЗМІ

Запровадження Укрзалізницею тарифних коефіцієнтів на перевезення у бік портів є шкідливим для економіки, і свідчить про відсутніть в УЗ мотивації ставати ефективнішою – адже замість того, аби покращувати якість своїх послуг, вона робить все, аби просто отримувати більше прибутку. Про це йдеться у аналітиці від Центру транспортних стратегій.

Нагадаємо: державний монополіст збирається запровадити коефіцієнти до тарифів, які будуть залежати від напряму руху вантажів. Для порту Південний, який розташований найближче по середній відстані транспортування, коефіцієнт становитиме 1.09, для Чорноморська і Одеси - 1.05-1.08. А для дунайських портів, логістика до яких найдовша, тариф хочуть залишити без змін.

«Бізнес виступає проти ручного тарифоутворення і підкреслює, що основні причини проблеми - системні дисфункції залізниці, – залишаються невирішеними навіть у критичні для країни часи. Адже що замість стратегій зниження питомої собівартості, оптимізації мережі та залучення нових вантажовласників, УЗ вкотре обирає найпростіший, але руйнівний шлях – покриття збитків через підвищення вантажних тарифів. При цьому витрати УЗ щороку зростають на 30–40%, а ефективність падає, що підтверджується зростанням частки автотранспорту у вантажоперевезеннях», – вказують у Центрі.

Як тимчасовий запобіжник від маніпуляцій з боку монополіста бізнес пропонує передати затвердження тарифних відстаней і плану формування поїздів на рівень Міністерства розвитку, а на стратегічному рівні урегулювати проблемні питання має нове Тарифне керівництво залізниць України.

«Якщо ж відійти від оцінки ситуації на рівні залізниця-порт і піднятись на рівень вище, то в очі впадає ще одна системна невідповідність: у існуючій системі у Укрзалізниці взагалі немає мотивації боротись за розшиття вузьких місць і покращення інфраструктури. Адже ці покращення приводять до економії витрат на логістику, а відтак - зменшують тарифні надходження УЗ. І навпаки, чим довшим є маршрут і час транспортування, тим більше отримає монополіст. Для усунення цієї системної проблеми важливо закріпити на найвищому рівні в новому Законі «Про залізничний транспорт» обов’язок оператора інфраструктури організувати перевезення за найкоротшим маршрутом, тим самим зменшивши поле для можливих зловживань монопольним становищем на ринку», – резюмують у Центрі.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця також запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що Укрзалізниця має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес залізниця транспорт перевезення

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