Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, каміння та війська Естонії (фото, відео)

Кількість спроб перетину кордону мігрантами становила 267

Минулої доби ситуація на польсько-білоруському кордоні залишалася напруженою та складною. Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 267 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі мігрантами. Прикордонники винесли 44 рішення про виїзд з Польщі. Про це польські прикордонники повідомили на Twitter.

Спроби прориву кордону групами агресивно налаштованих мігрантів відбувалися на ділянках, які охороняються прикордонними заставами в Дубіче Церкевне та в Мельнику.

Зокрема, о 19.00 група мігрантів з понад 100 агресивних іноземців силою форсувала кордон. У польських прикордонників знов летіло каміння. Напад традиційно відбувався під наглядом білоруських служб.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Як повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, 23 листопада до Польщі прибули військовослужбовці інженерних військ з Естонії. Завданням бійців буде будівництво та ремонт тимчасової огорожі та утримання та реконструкція дорожнього сполучення на польсько-білоруському кордоні.

Rozpoczął się rekonesans wojsk inżynieryjnych z Estonii. Zadaniem żołnierzy będzie budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych przy granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy za wsparcie! pic.twitter.com/s9EYTX6Eyv — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.

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