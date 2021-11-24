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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, каміння та війська Естонії (фото, відео)

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    Польща продовжує послідовно підсилювати кордон військовими - Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, каміння та війська Естонії (фото, відео)
    Польща продовжує послідовно підсилювати кордон військовими
    фото: 18 Dywizja Zmechanizowana/Twitter

    Кількість спроб перетину кордону мігрантами становила 267

    Минулої доби ситуація на польсько-білоруському кордоні залишалася напруженою та складною. Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 267 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі мігрантами. Прикордонники винесли 44 рішення про виїзд з Польщі. Про це польські прикордонники повідомили на Twitter.

    Спроби прориву кордону групами агресивно налаштованих мігрантів відбувалися на ділянках, які охороняються прикордонними заставами в Дубіче Церкевне та в Мельнику.

    Зокрема, о 19.00 група мігрантів з понад 100 агресивних іноземців силою форсувала кордон. У польських прикордонників знов летіло каміння. Напад традиційно відбувався під наглядом білоруських служб.

    Як повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, 23 листопада до Польщі прибули військовослужбовці інженерних військ з Естонії. Завданням бійців буде будівництво та ремонт тимчасової огорожі та утримання та реконструкція дорожнього сполучення на польсько-білоруському кордоні.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.

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    Теги: прикордонники Білорусь ЄС Польща міністр мігранти військові кордон
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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, каміння та війська Естонії (фото, відео)